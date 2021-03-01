大陸日前暫停台灣鳳梨進口後，高雄六龜農會也傳出一批蓮霧被大陸貿易商要求暫緩進口。資深媒體人李艷秋表示，銷陸的果農都開始擔心會不會是下一個目標，其實大家多慮了，只要有蔡政府東方不敗6項SOP，「就能話唬爛，諸事圓滿，民調衝天」！

李艷秋今（1日）在臉書發文表示，大陸停止台灣鳳梨進口，蓮霧的訂單也傳叫停，銷陸的果農都開始擔心會不會是下一個目標，其實大家多慮了，除了台灣農業有「過豪華餐廳不入的偉人陳吉仲」外，蔡政府處理危機還有號稱「東方不敗」的SOP。李艷秋分享如下：

1，搞悲情：我們仇中反中抗中罵中拒中是天經地義的，大陸讓利台灣更是天經地義，只要敢收回，當然就是鴨霸、打壓、欺負台灣人。

2，表同心：從總統到民代，爭相排排坐吃果果，這句替代語造詞法最好用：「今天，我們都是台灣農民」，再加一句「我台灣，我驕傲」，在滿滿的台灣價值裡，個人損失一點生意算什麼？

3，移焦點：馬上媒體就會鋪天蓋地的推出「鳳梨的1000種吃法」，沒學會幾道鳳梨料理，就是不愛台灣。

4，撒銀子：萊豬100億、鳳梨10億，後面蓮霧、釋迦、芒果少說二、三十個億，有什麼比花別人錢，解決自己問題更爽的事呢？

5，責在野：不知為什麼，只要搬出前總統馬英九，總統蔡英文就是千古明君。

6，會唬爛：馬上成立農產品國家隊，建立國際銷售平台，幸好大陸不買，否則我們還沒機會賣給全世界呢！

有了這六項SOP，李艷秋譏諷，蔡政府諸事圓滿，民調衝天，只不過，好像還有一些小小的破綻，比方當台灣出口大陸創新高時，政府不是說「不是台灣依賴大陸，是大陸需要台灣」嗎？怎麼現在就不需要了？

此外，政府宣稱要成立農產品國家隊，李艷秋直言，聽起來很耳熟，不是2016年就成立了「台灣國際農業開發有限公司」嗎？蔡英文當時臉書宣布「台農發就是台灣農業的國家隊，要把台灣農產品送到全世界的貨架上」，這家花了納稅錢2.4億的公司如今安在？

李艷秋感嘆，外交部長吳釗燮說要國際購買「自由鳳梨」，這才明白以前銷陸的鳳梨是「鐵幕鳳梨」。吳釗燮的提議立即被「助日代表」謝長廷打臉，說要日本買鳳梨是賣人情；每年311都感恩台灣的日本，竟然也不要我們的「自由鳳梨」？「有政府會唬爛」，只要唬得住，是本事，問題是，「讓這套SOP成為東方不敗的，是誰呢」？

針對高雄六龜農會接獲大陸貿易商要求暫停蓮霧進口一事，高雄巿農業局昨（2月28日）表示，本次停止供應非大陸官方指示，而是業者觀望要求延後出貨，本次停止出貨到大陸的蓮霧約300到400箱。農委會防檢局當天也趕緊發布新聞稿說明，目前輸往大陸蓮霧貿易正常，為業者主動通知農會延後出貨，109年迄今蓮霧檢疫合格率100％，請輸出業者無須擔心。

(中時新聞網)