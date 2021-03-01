大陸以鳳梨多次檢出介殼蟲等為由，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，此舉恐衝擊鳳梨產業。對此，蔡政府喊出「吃鳳梨救農民」的口號，希望民眾可以幫忙消化原要銷往大陸的鳳梨，但雲林菜農林佳新直言，這些口號都不過是大內宣，實際上從台糖的鳳梨罐頭就可以看出端倪。

林佳新今(1)日在臉書貼出台糖的鳳梨罐頭，指出上頭所標示的「產地」竟然不是台灣，而是標示著泰國，直言政府與其不停大內宣，想要挺農民不如先叫台糖把種植產地以及加工廠的產線搬回台灣比較實際吧！

鳳梨罐頭的產地讓網友全傻眼了，直呼「從來沒有注意到過」、「鳳梨國家隊，結果賣泰國鳳梨，諷刺」、「國營企業去泰國設廠用泰國鳳梨做原料製造再回銷國內，笑死人」、「國營事業的錢不給台灣人賺，到底是甚麼意思？」

更有人指出，蔡政府這些年來的新南向政策根本就是毫無進展，光鳳梨銷售在東南亞地區的銷售額的增長完全沒有起色，反而銷往大陸的數量則是翻倍增加；再說，東南亞本身生產的熱帶水果就比台灣還要多，他們到底為什麼需要購買我們的水果？這樣的發展策略真的正確嗎？

(中時新聞網)