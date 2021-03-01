合庫加碼採購60公噸鳳梨，助陣農民渡難關。自從大陸宣布暫停進口以來，公股銀行陸續加入採購鳳梨助陣農民的陣容，其中，合庫1日宣布，將向產地農民採購60公噸鳳梨，希望藉此拋磚引玉，發揮企業影響力，號召更多民眾一同支持在地農業和農產品。

一銀在2月底宣布將採購50公噸鳳梨助陣農民，而合庫則對採購數量再加碼，放大到60公噸。

合庫金控集團董事長雷仲達表示，此次受到農產品外銷停滯影響，第一時間即以實際購買提供最，且直接的方式協助農民紓緩盛產問題，將購入的鳳梨分享給集團客戶、集團員工，並捐贈給合庫長期扶持的社福團體，來協助農民擴大國內的銷路，減少衝擊。

合庫也指出，董事長雷仲達上任以來，積極推廣臺灣農產品不遺餘力，除了此次大手筆採購鳳梨協助農民渡過大陸禁運難關之外，先前合庫還曾持續向在地小農購買有機金碳稻、芒果、香蕉、文旦及芭樂等農產品，並且在疫情期間與紓困弱勢族群結合，把這些農產品捐贈偏鄉弱勢族群，捐助公益團體等，未來仍將秉持永續經營理念，善用金融業核心職能與影響力，並結合集團力量，發揮全台270家分行通路優勢，持續挹注資源關懷弱勢團體。

(工商 )