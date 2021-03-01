台灣基進立委陳柏惟「刪Q」罷免危機日益高張，民進黨高層對媒體指稱「台灣民眾逐漸明白『報復性罷免』的正當性不足」，更說此舉將「加深國民黨『來亂的』的社會形象」。國民黨政策會專員呂謦煒在臉書表示，民進黨高層難道忘記過去太陽花運動過後針對國民黨立委的「割闌尾」行動？當時民進黨主席蔡英文都呼籲黨員「支持罷免行動」，難道「割闌尾」可以，「刪Q」就不行？「報復性罷免的始作俑者就是民進黨，自己做可以，別人就不行？」

呂謦煒指出，2014年「太陽花運動」之後，有團體開始號召「割闌尾」，「闌尾」即「藍委」諧音，也就是在全台各地號召罷免國民黨籍立委如蔡正元、黃昭順等人。雖然蔡正元罷免案未過關，但該團體仍持續號召下修罷免門檻運動，並在民進黨完全執政後如願。2015年，在罷免蔡正元前夕，「割闌尾」團隊還曾到民進黨中常會報告，時任民進黨主席蔡英文對這群公民團體「高度肯定」，更呼籲黨員及支持者「建立協助罷免行動」。

呂謦煒抨擊，試問：該團體僅以黨籍立場推動罷免，所推動的罷免案清一色都是國民黨籍，連團體名稱都不諱言是要割除「藍委」，而不考慮該立委的問政品質與地方服務，這難道不是報復性罷免？這才恰恰是惡意針對國民黨的針對性罷免吧！

針對近期傳出民進黨內有共識將調高罷免門檻，呂謦煒更指出，2015 年「割闌尾」團隊到民進黨中常會報告，時任黨主席蔡英文公開談話表示，「現行罷免法有許多不合時宜的規定，特別是在連署門檻及時間上多所限制，影響人民行使憲法權利，民進黨將全力推動相關法律的修法，她並呼籲執政黨共同支持修法，不要剝奪人民在憲法上最基本的罷免權。」

他說，試問民進黨：如果黨內現在又有「高度共識」調高罷免門檻，是不是「影響人民行使憲法權利」？是不是「剝奪人民在憲法上最基本的罷免權」？

呂謦煒強調，過去就是以報復性罷免、仇恨性罷免起家，現在卻要人民不要搞罷免，或者是不要針對民進黨或親綠民代進行罷免，這不就是不折不扣的「雙重標準」嗎？「割闌尾」可以，「刪Q」或「罷萊委」就不行，難道雙標已經成為民進黨的DNA了嗎？

(中時 )