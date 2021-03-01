一般人吃飽飯後最常見的5個習慣動作，沒想到在醫生眼中竟然都是大忌！包括飯後喝茶、吃甜點、睡午覺等，醫師警告，不正確的飯後習慣，不但會影響營養吸收，恐怕還會對人體產生危害，甚至引發疾病，不可輕忽。

許多人吃飽飯後總覺得腸胃不適、消化不良，或是一吃完馬上又餓了，卻始終找不出原因，《早安健康》引述韓國首爾名醫鄭世延整理出的5大飯後壞習慣指出，有些飯後習慣其實不只傷胃，還會傷胰臟，下列5大地雷千萬別踩。

一、飯後馬上刷牙

飯後馬上刷牙容易導致琺瑯質流失，尤其是在喝了柳橙汁、咖啡、紅酒，或攝取草莓、葡萄、藍莓及水果乾等酸性飲食後，流失的狀況會更嚴重。建議先以清水漱口，等一小時後再刷牙，較能維持牙齒健康。

二、飯後喝綠茶或咖啡

攝取豆類、綠色蔬菜、堅果類等，可提供人體所需的鐵質，不過吃完以後若馬上喝茶或咖啡，會讓其中的丹寧成分與鐵質結合，導致鐵質吸收率變差，最多恐下降60％，尤其是有缺鐵性貧血的人應特別注意，飯後至少要隔30分鐘再喝。

三、吃飽馬上躺下

吃飽後馬上躺下或睡覺，使得原本垂直的消化道呈現水平，腸胃中的胃酸容易逆流，睡著以後還會增加食物在腸胃中停留的時間，更提高了胃食道逆流的可能性。

四、飯後甜點

飯後接著吃甜點，會讓血糖飆升，形成高血糖狀態，對胰臟造成負擔，再加上大部分甜點都是用精緻糖，使得血糖上升速度比吃一般碳水化合物更快，但胰島素作用又會讓血糖急遽下降，一升一降的惡性循環，也容易讓肚子很快就餓，不停想吃東西。

五、飯後劇烈運動

吃飽飯後血液會往腸胃集中，若是飯後馬上從事劇烈運動，血液又會回到四肢，導致消化不良，就算吃了再營養的食物都是白費，甚至因為無法消化，在體內形成毒素，尤其飯後馬上跑步，也很容易引發胃痙攣。建議飯後稍作休息後，以低強度的運動例如散步代替，較能促進腸胃蠕動、幫助消化。

飯後別先吃水果 間隔多久最好？

(中時新聞網)