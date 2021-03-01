黑絲襪貴婦BMW名車遭拖吊 與警當街扭打坐地爆哭

板橋1名48歲曹姓婦人昨（28日）下午4時將BMW轎車違規停在中正路遭開單，不滿之下朝開單的員警怒嗆，甚至出手攻擊；員警認為她妨害公務，當街要求她趴下欲逮捕，她不願就範，員警直接將她摔到在地、潑辣椒水壓制，她被摔到四腳朝天，內褲都露出來，最後跌坐路中間放聲大哭；許多路人看到這幕嚇傻，該員警則怒吼說「她為什麼要打我、汙辱我，我也是依法行政啊，她委屈我不委屈嗎？」

婦人不滿轎車遭拖吊，朝開單的員警怒嗆，她遭員警摔到在地、潑辣椒水壓制。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

網友公開的影片中，該婦人眼見轎車遭拖吊心生不滿，當街大喊「為什麼！為什麼！」疑似對一旁開單的員警飆粗話，遭該員警大聲斥喝「讓開！不要逼我」，2人因此當街對罵，她嗆完警察後欲步行離開，遭警察推身體擋住，員警要求她趴下，她不願就範嗆說「我為什麼要趴下，你告我嘛。」

婦人不滿轎車遭拖吊，朝開單的員警怒嗆，她遭員警摔到在地、潑辣椒水壓制。（圖／翻攝自臉書爆料公社）

眼見婦人不願就範，該員警下秒伸腳將她絆倒在地壓制；婦人跌在地上後，一度四腳朝天，露出裙子底下的內褲，她仍不斷掙扎，扯下員警的眼鏡，扭打在一團；一旁的路人也不斷勸說「好了啦，是警察耶」，也有不少人質疑員警執法過當，但員警則不斷解釋「她抓我臉耶！她一直公然侮辱我！我有必要這樣嗎？」

婦人遭摔後坐在地上痛哭失聲，該員警當下也大聲狂吼「她為什麼要打我，她為什麼要汙辱我，我也是依法行政啊，她委屈我不委屈嗎？」事後該網友將影片公布在臉書爆料公社上，許多網友則說「支持警察嚴正執法！支持警察用公權力逮捕就移送法辦」、「本來罰鍰幾百塊而已，還口出惡言辱罵警察，不值得同情」。

板橋警分局交通組長李瑞彬表示，依法上了輔助輪後還要移動才不會放車，但女車主現身並未帶鑰匙，無法證明她就是車主，所以警員依法要求業者將車輛拖離，該女也以身體阻攔推吊車還推擠警員、挑釁警員，隨即呼叫警力支援，過程中曹女也抓傷警員臉頰，因此依法移送法辦。

(中時新聞網)