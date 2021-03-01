違停遭拖吊，女車主「沒帶鑰匙」急現身釀衝突。

48歲曹姓女子昨下午4時許，將汽車違規停放於新北市板橋區中正路，板橋警分局警員會同拖吊車業者前往拖車，拖車過程中48歲曹姓女車主突然現身，當時車輛並未移動，警員堅持曹女沒帶鑰匙，雙方爆發肢體衝突，曹女最後被警壓制逮捕，依妨害公務、公然侮辱、傷害等罪嫌送辦。

據悉，曹女昨下午4時許，將白色汽車規停放於新北市板橋區中正路，板橋警分局交通分隊警員會同拖吊業者前往拖吊，拖吊過程中，曹女突然現身要求警方放車，當時拖吊車尚未移動，但曹女沒帶鑰匙，警員不予理會「沒有鑰匙堅持拖車」，直接要求拖吊業者將車吊離。

曹女情緒頓時失頓，不僅用三字經等語辱罵警員，雙方因而發生口角、拉扯衝突，警方當場拿出辣椒水，強勢執法將她壓制逮捕。警訊後依妨害公務、公然侮辱、傷害等罪嫌送辦。

板橋警分局交通組長李瑞彬表示，依法上了輔助輪後還要移動才不會放車，但女車主現身並未帶鑰匙，無法證明她就是車主，所以警員依法要求業者將車輛拖離，該女也以身體阻攔推吊車還推擠警員、挑釁警員，隨即呼叫警力支援，過程中曹女也抓傷警員臉頰，因此依法移送法辦。

(中時 )