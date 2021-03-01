UBA在周六(上月27日)的比賽，台師大以65比62險勝世新大學，終場前1秒雙方球員爆發一點衝突。世新「新台灣人」阿巴西向裁判抗議，他以場邊轉播聽得見的音量指著林仕軒說：「他罵我黑鬼！」裁判同時給予雙方技術犯規，罵人的應該是台師大的林仕軒。

當時台師大領先3分，剩下10秒，林仕軒前場發球，遭到世新陳建銘犯規，但是團隊犯規還沒用完，因此沒有罰球。時間剩下4秒，林仕軒再一次發進場，台師大知道對方只剩下犯規戰術一途，黃建智遵照總教練指示緊抱著球，被世新阿巴西、丹尼爾、簡賀宇包夾，阿巴西第一次拉人裁判不吹，於是再一次用力伸手拍球，終於被吹犯規。這時阿巴西突然走近林仕軒，兩人口角後被裁判隔開，阿巴西指著林仕軒並以中文對裁判告狀。

然而裁判不想節外生枝，照樣讓剩下的1秒鐘走完，世新終究沒能送對手上罰球線。此事引起球迷議論，認為如果真的有涉及種族歧視辱罵，大專體總必須懲處林仕軒，至少要求林仕軒公開道歉。

綽號「黑豹」的阿巴西，父親是塞內加爾人、母親是美國人，雙親因工作來台定居，他8歲時就在台灣了，中文非常流利，如今已領到身分證。另一位黑人隊友丹尼爾則是來自奈及利亞。無論如何，球員的出言不遜與裁判的不作為，這類種族歧視的行為都讓台灣人蒙羞。

(中時新聞網)