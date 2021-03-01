9時27分國1南向356公里發生2小客車追撞。（高公局提供）

今天是228連假最後一天，預估全天交通量為114百萬車公里。高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為26.4百萬車公里，上午國道路況，除國5北向頭城-坪林路段於9時30分出現車多壅塞外，其餘國道路況大致正常。今天14至21時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口實施高乘載管制，結束時間視交通狀況機動調整。

高公局研判，下午國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、新竹系統-竹北，國3竹山-中興、霧峰系統-霧峰、關西-大溪，國5頭城-坪林等北向路段可能會出現車多情形，建議用路人透過高速公路1968查詢路況，行駛途中收聽警廣，避開壅塞路段及時段。

另查，8時17分，國1南向358公里發生2小貨車追撞，回堵約3公里；9時27分，國1南向356公里發生2小客車追撞，回堵約1公里；11時6分，國5北向32公里發生2小客車外路肩追撞事故，影響後方車流。

省道路況，公路總局表示，至中午12時止，基隆台2線大武崙路段西向、新北台2線淡水路段東向已有壅塞與車多情形；預測台9線蘇花公路北上崇德到東澳，14時至17時湧現車流量、台61線北上香山至鳳鼻，13時至22時出現車多與壅塞情形發生、台9線南迴公路南下知本往楓港方向，14時至19時出現車潮。

(中時 )