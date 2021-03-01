印度今天展開第二階段武漢肺炎疫苗接種工作，對2億7000萬高危險群人們接種疫苗，印度總理莫迪今天上午也在全印度醫院接種疫苗，推文呼籲有資格者都來接種疫苗。

印度最近有5個省的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）每天新增病例不斷激增，為控制疫情，印度政府加快疫苗接種腳步，從今天上午9時起，在全印度展開第二階段疫苗接種工作，為年齡在60歲以上，和年齡在45歲以上且罹患糖尿病等綜合症的2億7000萬名高危險人群免費接種疫苗。

印度衛生與家庭福利部發出聲明說，被列入第二階段接種疫苗的民眾可到Co-WIN2.0入口網站或用於追蹤和登記疫情的Arogya Setu等官方行動裝置程式，使用身份證件註冊、登記和預約接種疫苗的時間。

印度衛福部指出，登記和預約接受疫苗接種的民眾，可到印度衛福部和國家保健署（National Health Authority）推動為國民提供免費醫療的Ayushman Bharat PMJAY計畫下的1萬家私人醫院、中央政府健康計畫（Central Government Health Scheme）下的600多家醫院，及各省市政府健康保險計畫下的私人醫院接受疫苗接種。

在聲明中，印度衛福部表示，印度中央政府將採購且免費提供武漢肺炎疫苗給各省市與中央直轄區政府，各省市與中央直轄區政府再把疫苗撥給政府和私人疫苗接種中心，政府衛生機構將免費為列入接種疫苗的民眾施打疫苗，而私人機構則不能向接受疫苗接種的民眾收取每人每劑超過250盧比（新台幣94.48元）的費用。

印度總理莫迪今天上午也到全印度醫院（AIIMS）接受第一劑疫苗的接種。他推文說，他在AIIMS接受第一劑COVID-19疫苗的接種，並讚揚印度的醫生和科學家卓越地快速合作以強化全球對抗疫情的努力。

莫迪的推文同時呼籲那些有資格接種疫苗的人，一起接受疫苗接種，「讓我們一起促使印度沒有COVID-19 病例」。

印度政府從1月16日起展開首波疫苗接種行動，第一階段針對3000萬名醫護人員及第一線防疫、抗疫工作人員；但因政府不准首波免費接種者自由選擇要施打的疫苗，且本土研製的Covaxin迄今尚未提交第三期臨床試驗數據，導致一些列入首階段接種疫苗的醫護與第一線工作人員拒絕施打，讓印度設定的疫苗接種人數目標遲遲無法達成。

因此，繼印度衛福部長瓦德漢（Harsh Vardhan）公開向民眾信心喊話，強調疫苗的安全性後，莫迪今天也施打疫苗，且再次向民眾喊話，呼籲前往接種疫苗。

根據印度衛福部統計，截至昨天為止，印度共有1430萬1266人接種疫苗。

印度迄今累計武漢肺炎病例超過1111萬例，仍居世界第二大疫情重災區，死亡人數達到15萬7157人，須治療的活躍病例達16萬8627例，每日新增病例、活躍病例和死亡人數都有小量增加。（編輯：高照芬）1100301

(中央社)