陳姓男子去年到星巴克咖啡2家分店消費時，自稱不滿店員服務態度，在店內嗆店員「沒看過壞人？」、「要讓你頭破血流」，還當眾對2名店員潑咖啡侮辱。台北地院依恐嚇危害安全、公然侮辱2罪判陳拘役20天，得易科罰金2萬元確定。

檢方調查，36歲陳男去年3月19日晚間9時30分，在台北市星巴克咖啡店林森門市內，因不滿林姓店員服務態度，竟向林恫稱：「你是不是在摔杯子？是沒有看過壞人？」、「要賞你巴掌」、「小心一點！要讓你頭破血流」。

陳男又於去年4月17日下午3時30分，在北市SOGO復興館B2星巴克店內消費時，不滿王姓、廖姓店員服務態度，在店內當眾朝王、廖潑灑喝過的咖啡。2家店員報警提告，北檢依恐嚇危害安全、公然侮辱罪起訴陳，聲請簡易判決處刑。

法官審理時，陳男認罪，辯稱他有憂鬱症及躁鬱症，因固定回診的醫院門診刪減，無法如期就醫，病情惡化，加上當時店員態度不友善，讓他覺得有針對攻擊感覺，才會對店員爆粗口及打翻咖啡。北院不採信陳說法，判拘役20天，得易科罰金。

陳男認為量刑過重，提起上訴，請求從輕量刑，但北院合議庭認為陳男上訴無理由，駁回其上訴，陳男被判拘役20天，得易科罰金2萬元確定。

(中時 )