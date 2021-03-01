新北市的八里垃圾掩埋場火災仍未熄滅，悶燒30小時，惡臭與濃煙飄散雙北地區。（翻攝照片／李俊淇新北傳真）

新北市環保局八里掩埋場後方巨大家具暫置區昨天上午7時許突然起火燃燒，火勢至今（1）天上午1時許尚未撲滅，在鄰近區域的民眾紛紛反應霧霾嚴重，空氣有瀰漫塑膠的臭味，消防局指稱是八里火災所引起，但環保局則稱是東北季風減弱，風向轉變導致污染物不易擴散，非受火災影響。

有民眾上網反應，「附近地區空氣也瀰漫著塑膠味，聞到都頭暈了」、「叫老公戴防毒面具上班」、「難怪蘆洲也一直聞到燃燒的異味」、「難怪外面超臭」、「戴著口罩還是覺得害怕」 .

環保局指出，目前八里掩埋場的火災還有部分餘火悶燒中，環保局與消防局仍全力滅火，環保局並持續監控空品狀況。依據現行風速風向判定，今日風場主要以東風為主，味道應不至於影響到大台北地區，但詳細影響情形仍深入評估中。

而五股、三重一帶反應異味問題，第一時間已派員至現場監測，監測結果無異常，目前已無異味問題，環保局仍持續監控中。

環保局接著說，北部地區空品目前屬於普通狀況，並無顯著不良，唯PM2.5較高，也是造成空氣霧茫茫的原因，今日民眾出門仍建議佩戴口罩，並盡量搭乘大眾交通工具。

新北消防局則稱，因昨天新北市八里區垃圾掩埋場火警因素，其燃燒產生之廢氣造成部分地區空氣品質不佳，請民眾多加留意。在不影響居家安全情況下可適度關上門窗；出門在外請留意呼吸道症狀。

(中時 )