醉女深夜街頭咆哮哭鬧，中市警帶回保護管束。

48歲王姓女子28日深夜在中市中美街與忠誠路口酒醉情緒失控，坐在路旁咆哮，員警獲報到場，她又胡言亂語，不願表明身分，警方將她帶回派出所實施保護管束、進行安撫，等待情緒穩定後，並通知家屬前來協助處理，所幸，醉女在事發後並未發生衝突及糾紛。

台中第一警分局公益派出所執行「安城專案」，在28日深夜23時50分許接獲報案指稱，中美街與忠誠路口有1名女子神智不清、情緒失控。員警到場了解，確認王姓女子因不勝酒力、咆哮失控，未與他人發生衝突或糾紛。

據了解，王女家住在台北，因情緒不佳，利用年假期間搭高鐵來台中找友人餐敘，她在席間酒過三巡後，疑似勾起不快樂或不開心處回憶，在聚餐後並未馬上離開台中北返，又無處住宿，獨自在街頭逗留亂晃，因酒醉坐在路旁情緒失控咆哮，在街頭大吼大叫。

王女不願向警方多做說明，持續胡言亂語、哭訴傷心事。警方評估現場車水馬龍，恐威脅到秩序及用路安全，基於保護她的安全起見，將她帶回派出所實施保護管束及安頓，還購買消夜餐飲提供食用安撫。

公益派出所副所長何明憲表示，警方針對春節年假的安全執行「安城專案」專案，佈屬大量警力，對社會秩序問題力求第一時間到場處理，等王女情緒穩定後，即通知家屬前來協助處理，平息此件風波。

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(中時 )