北市南港李姓男子與13歲少女交往，兩人情正濃時發生性關係，但因少女沒有避孕最後因墮胎被父親發現，19歲李男被控妨害性自主罪。士林地院審結，由於雙方已達成和解，李願賠償25萬元，法官依1次對未滿14歲女子為性交罪、3次對14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判處應執行徒刑2年，緩刑4年，期間付保護管束。

從事物流業的李男，2019年12月31日跨年夜，與少女在南港住處發生性關係，隔年2月少女剛滿14歲又接續發生3次性關係，由於兩人均未避孕而導致致懷孕，最後不得已只能拿掉小孩，少女只好告訴父親事情始末。

少女父親帶女兒去醫院驗傷並提告，法官考量，2人年紀很輕，李犯案後已坦承並表達悔意，願與少女以及家長達成和解，先支付2萬，並自今年2月起每月還5000元。法官考量，李男行為客觀上足以引起一般人同情，依1次對未滿14歲少女性交罪，判處徒刑1年7月，3次對未滿16歲少女性交罪，各處徒刑7月，應執行徒刑2年。

判決指出，少女以及家長也幫李男求情，同意給予緩刑以及自新的機會。法官考量李男經過偵、審教訓，應該有所警惕，若被告入監服刑，無助於李男再社會化，依法預知緩刑4年，並依雙方和解條件案月給付賠償金。

(中時 )