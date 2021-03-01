科法斯產險集團針對各地區的ICT（資訊與通信科技Information and Communication Technology，簡稱ICT）產業都給「中」或「高」風險評級，科法斯進一步表示，目前全球ICT行業仍處於強勢地位，但中長期仍有風險存在。

科法斯指出，從2020年受到新冠肺炎疫情衝擊開始，ICT行業從危機中受益頗多，尤其是傳媒產業，半導體的短缺問題反映出ICT行業的高景氣度和強勢地位，而且，全球最具創新能力和盈利能力的公司都集中在該行業。根據WSTS的資料，2020年10月全球半導體出貨量較去年同期增長3％。當前汽車行業中半導體的短缺是對ICT產品（此處為電子產品）需求旺盛的另一個例證。從食品配送到汽車應用，所有行業和領域都越來越依賴積體電路和數位化工具。

根據科法斯報告，目前科法斯對ICT行業風險評級，一、「高」等級的有亞太地區、拉美、中東及土耳其；二、「中」等有北美和西歐等地區。

科法斯指出，近來半導體短缺議題反映出ICT行業的高景氣度和強勢地位，同時支撐著台灣經濟；另一方面，短期而言，亞洲汽車供應鏈受到影響，而台積電在全球供應鏈舉足輕重的地位，但中長期也隱藏著一些風險。

科法斯進一步表示，汽車晶片短缺問題凸顯了晶片製造由雙寡頭壟斷以及亞洲主導半導體和電子產品生產等潛在溢出風險。在主要經濟體競相開展科技創新的背景下，可能會進一步加劇貿易緊張局勢。實際上，全球只有幾家公司能夠製造半導體，其中兩家來自亞洲：韓國三星和台積電。全球多家知名企業（如蘋果、亞馬遜、豐田以及特斯拉）都依賴台積電及三星兩家晶片製造商。

由上述情況即可看到半導體供應的戰略意義，各國正積極想辦法解決，科法斯認為，從中長期角度來看，半導體短缺問題不會持續。大陸的目標是到2025年實現晶片製造的自給自足；美國政府和美國科技巨頭都渴望看到更多像台積電這樣的晶片製造商發展起來，尤其是在美國本土，歐盟各國也同樣如此。由於最近中美貿易摩擦集中在技術領域，預計上述短缺問題還會持續一段時間。

(工商 )