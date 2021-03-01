印度聲稱中國在中印邊境爭議領土採取切香腸戰術蠶食，印度陸軍最近開始在拉達克等北部邊界展開山區調查與領土登記，宣傳與鞏固印度對這些地區的領土主張。

印度時報（Times of India）今天引述未具名的印度陸軍高階軍官說，為對抗中國公然的擴張主義並蠶食爭議領土的政策，印度在北部邊界增加部隊和增添火力裝備之際，也透過山區調查、研究及登記「未占領」地區，向中國宣示及顯示印度部隊存在當地。

印度陸軍已在拉達克（Ladakh）喀喇崑崙山隘（Karakoram Pass）到北阿坎德省（Uttarakhand）李普勒克隘口（Lipulekh Pass）一帶進行名為ARMEX-21、歷時80到90天的大規模雪地探查，涵蓋的距離約1500公里，跨越拉達克、喜馬偕爾（Himachal）、加沃（Garhwal）和庫馬翁（Kumaon）等中印實際控制線沿線地區。

印度陸軍這項調查行動，預計在3月3日之後把所調查土地都標記為印度領土。

印度陸軍還計畫與印度登山基金會（Indian Mountaineering Foundation）和其他登山機構合作，在未來進行更多類似上述的調查活動。

由於在中印有主權爭議的領土上調查、研究與登記，有宣示主權的意味，所以上述高階軍官認為這樣的行動很重要。

這名軍官說，印度無論是在中印實際控制線（Line of Actual Control）或國際邊界的領土主張，都必須促使學者對這些領土主張進行研究且在印度及國際期刊發表，以宣傳印度對這些爭議地區的領土主張，這將涉及文件紀錄、標記地理位置與創建擁有主權的證據。

印度表示，中國部隊近年在中印實際控制線沿線的軍事活動愈來愈多且逐步建立哨站，造成與印度部隊至少23次的對峙與摩擦。最近一次是雙方部隊去年5月初在拉達克東部對峙與衝突事件，迄今仍未解決。

雖然中、印雙方在多次外交與軍事協商下，於2月10日到18日在班公湖（Pangong Tso）完成對峙點的撤軍行動，但在2月20日中印軍事指揮官會議中，對高格拉（Gogra）、溫泉（Hot Springs）、狄姆喬科（Demchok）和德普桑平原（Depsang Plains）等對峙點的撤軍談判仍無突破。（編輯：郭中翰）1100301

(中央社)