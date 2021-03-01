近期大陸以檢疫為由禁止我國鳳梨進口，為保護國內鳳梨產業，副總統賴清德公開呼籲全民吃鳳梨，每人每天多吃不到兩顆就可解決鳳梨過剩的問題，但營養師提醒，鳳梨雖然營養，但仍不宜吃太多，男性每天至多攝取4份，女性應以至多3份為限。

新光醫院營養師許為捷表示，鳳梨因含糖量高，因此一次攝取太多仍很可能會發胖，尤其糖尿病患更因謹慎食用，依照國健署所提倡的蔬果五七九原則，每人每日所攝取的水果總量應以3至4份為限，每份約等同於一碗飯的7分滿，因此就算現在鳳梨便宜取得容易，仍不建議每人1天吃一整顆鳳梨的份量。

許為捷說，鳳梨含有非常豐富的鳳梨酵素，可幫助分解體內油脂幫助代謝，但若本身是消化系統不佳的體質，或是容易脹氣的人，在空腹時使用就會造成胃酸分泌較多，建議應在午餐與晚餐中間當作點心使用，糖尿病患也可依相同準則來做食用。

鳳梨除擁有豐富的鳳梨酵素可促進代謝外，也有相當豐富的維生素A、C，許為捷表示，這些維生素可捕獲人體內的自由基，避免自由基去破壞細胞組織，因此適當食用鳳梨確實可抑制發炎、修復皮膚組織等作用，喜歡吃鳳梨的人皮膚會比較透亮，但仍建議民眾要注意食用量，避免造成反效果。

(中時 )