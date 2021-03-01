就讀新竹縣美國學校六年級的黃妍熙，創作《會飛的花─林良爺爺給孩子的暖心童詩》繪本，在去年兒童文學家林良辭世周年前夕出版，縣長楊文科指這是一本極為珍貴且具意義的繪本，希望縣內喜愛繪畫的學生，都能勇於嘗試創作，喜愛林良爺爺童心滿滿的童詩。

11歲黃妍熙受邀為名家作品繪圖創作，她坦言壓力很大，但看到自己的作品最終印製成書出版，不僅開心也覺得相當神奇；如果還有下一次合作機會，她願意再接受挑戰。

林良的女兒林瑋表示，這一年來致力推動各種活動，讓很多人更識林良，整理出35首從未出版的詩作，希望能做成繪本，她看到黃妍熙可愛的畫作，答應一起合作，由未來親子學習平台小天下出版社團隊，邀請參與創作。

林瑋說，黃妍熙年紀雖小，但想像力卻奔放躍動，用自在的線條與輕盈的色彩，一筆一畫回應詩句所賦予的生動意趣和無垠想像，及投射在心裡的溫暖感受，林良爺爺與妍熙彷彿藉由詩與畫，進行了一場最純真的忘年對話。

未來親子表示，以往的繪本圖稿比較少真正由兒童創作，發現黃妍熙對畫畫的熱及堅持，所以邀請為詩集作畫，每一篇都是她自己讀了詩後想像的模樣，再創作勾勒出來。

《會飛的花─林良爺爺給孩子的暖心童詩》新書發表會上也舉行公益贈書儀式，新竹縣獲贈814本由教育處長楊郡慈代表接受，她期盼帶給竹縣孩童不一樣的繪本閱讀感受及啟發。

林良一生致力推動兒童文學，榮獲金鼎獎終身成就獎，更獲頒總統府二等景星勛章，以95歲高齡獲得Openbook好書獎，是台灣有史以來最年長的得獎作家，著作及翻譯作品高達2百餘種，2019年12月23日在家中安詳辭世，享耆壽96歲。

(中時 )