生下男嬰的父母親，發現小孩的腹股溝或陰囊腫大，都會急忙到醫院求診，東元綜合醫院小兒外科醫師呂文哲指1歲以內嬰兒若檢查罹患的是「腹股溝疝氣」，最好在14天內做腹股溝疝氣手術，才能避免腸阻塞和腸壞死的風險。

呂文哲表示，許多疝氣症狀出現在1歲以內新生兒，很多是父母親為孩子換尿片時發現，有的是陰囊腫大，也有嬰兒在哭鬧或用力的時候，會看到腹股溝有明顯鼓起，但安靜平躺或一覺醒來後，鼓起就消失不見。

呂文哲指新生兒以腹股溝或陰囊腫大的「腹股溝疝氣」最多，墬腸或脫腸後「嵌閉」意即卡住，腹內器官無法自動退回到腹內，嬰兒表現症狀大多是哭鬧不安，有的則出現腹脹、嘔吐、類似腸阻塞等症狀，要早期發現全仰賴父母親的警覺性。

呂文哲指年紀愈小愈易「嵌閉」，60％發生在6個月內嬰兒，為了減少復發風險，手術最好在徒手復位後5天執行，早產兒則是在2天內，若時間延得太久引起腸阻塞，可能會產生致命的「絞扼性疝氣」，即腸壞死併發敗血症。

另外，嬰幼兒的在胚胎發育過程中，殘留未消失的管袋狀腹膜，在腹腔和腹壁至陰囊有一個相通的通道，如果腸子等器官從通道突出腹壁或跑到陰囊，則是一般常見的「間接型疝氣」。

呂文哲表示，間接型疝氣治療上相對單純，但需要較精準的手術，在腹股溝處開約1公分的小傷口，在腹壁外面將通道隔絕，並去除管袋狀腹膜。建議找具備小兒外科手術經驗醫師，達到手術時間短、恢復快、少復發、不需住院，多數小兒第二天即可蹦蹦跳跳。

(中時 )