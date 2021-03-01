武陵農場有遊客爬上櫻花樹取景。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

武陵農場櫻花季管制將於今天結束，不過卻發生遊客為了拍照爬上櫻花樹取景。武陵農場表示，今天獲知訊息後前往查看，所幸該棵櫻花樹樹枝並未受損，呼籲賞花遊客切勿有攀折花木及爬樹等不當損壞生態行為，最重可處1年以下有期徒刑，將持續加強對外宣導。

有遊客臉書PO文表示，「2月25日早上在A區竟然有人爬上樹上拍照，太誇張了」，該遊客還放大照片截圖讓大家看清楚。畫面清楚可見，現場有3個人，1人爬上櫻花樹，1人攙扶著深怕他掉下來，另1人則站在櫻花樹旁。

武陵農場副場長胡發韜表示，該地點在露營區，今天前往察看所幸該棵櫻花樹未損傷，呼籲遊客不要為了拍照而有攀折花木及爬樹像猴子等不當行徑，萬一人掉下來受傷得不償失，或造成櫻花樹受損。毀損國家公園內花木可依國家公園法第13條開罰，最重可處1年以下有期徒刑，後續會協請雪霸國家公園警察小隊加強巡邏，守護花木生態。

胡發韜指出，武陵農場櫻花季交管雖於今天結束，但農場的櫻花仍是盛開美不勝收，桃子園以北到武陵山莊之間，都是隱藏版的武陵櫻花大道，歡迎遊客上山賞櫻。

(中時 )