UBA大專籃球聯賽上周六進行八強男子組賽事，2月27日一場由台師大交手世新大學的比賽，世新大學球員阿巴西指控台師大林仕軒在比賽中說出種族歧視的言論，引發爭議，如今大專體總在接受媒體訪問時就表示，雙方已經針對這件事做和解，而體總未來也會向裁判、球隊做宣導，避免類似的字眼再度出現。

這場比賽戰況激烈，當時比賽剩下4秒鐘由台師大領先3分，此時球員從邊線發球，世新球員阿巴西為了爭取時間便採取犯規戰術，不過裁判卻是直到終場前1.1秒才響哨，而或許是阿巴西當時動作有些大，導致雙方一度在場中對峙，隨後阿巴西便指向林仕軒，向裁判控訴：「他罵我黑鬼誒！」但是裁判只給了一次的雙方犯規。

阿巴西這句「他罵我黑鬼誒」，不僅現場觀眾有聽到，就連電視轉播收音也收得相當清楚，事後更有網友在PTT發文，表示這種言論牽涉到種族歧視與人身攻擊，質疑為何大專體總沒打算調查，並說：「我覺得這應該要至少禁賽個幾場，大家怎麼看？」

據《ETtoday新聞雲》報導，大專體總企宣組組長黃嘉汝表示，針對這起事件，據了解雙方已經進行和解，對於林仕軒涉及種族歧視的言論，本人也有鄭重向阿巴西道歉。

此外，在事發之後，大專體總也並非沒有作為，昨（2月28日）上午已向各隊教練以及裁判做出提醒，未來要避免種族歧視或是人身攻擊的字眼在場上出現。

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(中時新聞網)