府院黨大動作回應藻礁公投，強力替設立大潭第3天然氣接受站辯護，如今公投連署份數份數不斷突破新高也達到中選會門檻，長期研究藻礁及海岸生態的特生中心副研究員劉靜榆怒批，中油從頭到尾都沒說實話，且多次開會提出替代方案從未被接納，政府也像走火入魔般一味護航，相關解釋顯得荒唐，如今走到公投這一步只有痛心。

劉靜榆從事全台海岸生態及藻礁研究30年，她說，4年前開發單位若肯把環保學術等研究單位的意見聽進去，仔細去評估資料，今天也不用走到公投這地步，自己也在政府單位任職，也知道節能減碳及非核家園大政策方向是正確的，然而執行過程卻因為執行單位的傲慢疏失，讓這案子走到公投就是令人傷心，現在公投門檻雖然達標，也無法保證能通過，就算通過也有太多先例未能被政府落實，一點都開心不起來。

她說，台灣的藻礁生態在2012至2014年間被相關單位畫為自然保留區，獨漏大潭藻礁不去評估，這是世界奇景難得的生態系統，在眾多海洋汙染狀態下，仍保有許多生態甚至是新生物種，整件開發案最可惡的就是中油公司從未說過實話，自己也做過非常多的藻礁生態研究及相關環境評估及替代方案，政府、中油和相關學者也坐下來開過好幾次的會議，每次提位址遷移的替代方案中油總是一句「不可行」作為回應，又說不出不接受替代方案的理由，背後究竟有什麼力量在支撐，這股氣實在吞不下去。

劉靜榆無奈表示，保護藻礁生態走到公投這一步她並不樂見，過程耗費太多資源，所有的學術研究也因此停擺，現在所有環團、志工甚至被汙名化，府院黨及中油集中火力的官方宣傳已是走火入魔，發布不正確的資訊民眾也無從辨別，相關解釋聽起來都很荒唐，這一場仗還有很長的路要走。

(中時 )