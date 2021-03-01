新冠肺炎疫情未歇，有鑑於變種病毒導致桃醫家戶侵襲率上升，中央流行疫情指揮中心日前宣布，居家隔離者今日起也需比照入境者的居家檢疫，採取1人1戶的措施，否則就得至防疫旅館、集中檢疫所隔離。指揮中心表示，目前集中檢疫所尚有超過3000間空房，而防疫旅館年前最高峰入住率有4成5，因應新制上路仍綽綽有餘。

1人1戶的居家隔離，意即隔離期間同戶內不可有非隔離者，若家戶內有非隔離者，須至防疫旅館或集中檢疫所隔離，交通由地方政府安排。若所有家人皆為隔離者，且與確定病例的最後接觸日相同，則可各自在含衛浴設備的獨立專用房間，以1人1室方式隔離。

若隔離者為未成年者、65歲以上長者、身心障礙／失能者、重大傷病者，則允許非隔離者在隔離地點同住，不受1人1室限制。基於風險管理考量，照顧者以1人為限，並須為固定人員，並比照隔離者進行居家隔離，期滿後自主健康管理等規定。相關措施已在今日上路。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝表示，全台集中檢疫所共有4579間房，目前入住的人數有6、700人，尚有超過3000間空房可用。入住者多數都是菲律賓移工、印尼漁工、境外生，以及最大宗的英國、史瓦帝尼、南非等國入境的民眾，春節的台商專案已結束。

王必勝表示，3月起，預計會有很多境外生來台，教育部雖估本學期計會有4500人入境，但因為校方也會安排住宿，真正使用到集中檢疫所的境外生應不會超過500人。今起上路的居家隔離1人1戶措施，會對集中檢疫所的入住產生影響，但預計影響範圍不會太多，民眾若家中環境無法落實，會先找防疫旅館，再不行才會進入集中檢疫所。

防疫旅館方面，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，春節前的高峰時期，1天有5000多人入境，如今已經掉到1000人左右。正在居家檢疫者高峰時期有4萬多人，現在則掉至1萬1000人。高峰時期，防疫旅館總數有2萬1000左右，入住率佔4成5，目前雖然有部分業者轉向發展長租套房、商辦而退場，但防疫旅館整體量能仍有高峰時期的9成以上，要因應居家隔離1人1戶的新制仍綽綽有餘，沒有問題。

(中時 )