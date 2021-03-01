斥資近2億元經費拆除重建的新竹市龍山國小群英樓，歷經2年工程，將於110學年度正式啟用，新建的4層樓、31間教室的校舍，打造有空中平台、大階梯及戶外劇場，同時保留校舍前周邊老樹，讓孩子彷彿置身森林教室。

市長林智堅表示，市府近年積極推動「新校園運動」，投入超過48億元改善老舊校舍，其中，龍山國小建校至今已有百年歷史，校內群英樓興建於1959年，2016年時評估耐震係數過低需重建，且教室數也不符目前需求，新校舍落成後，招收學生數可望提升。

林智堅說，群英樓新建工程投入1億7500萬元，拆除舊有20間教室，新建31間教室、9間廁所、13座樓梯，保留老樹、創造大量半戶外空間，並於校舍北側設置開放性入口，連接校園與社區，並於校舍北側設置開放性入口，連接校園與社區，社區外就有土地公廟，讓孩子們在空間中，自然學習鄉土課程。

市府教育處則表示，此次工程保留環繞校舍既有的烏臼及樟樹，突破方正規矩的教室空間，每個樓層都有彈性使用的活動平台，不僅能與鄰棟校舍共享，更讓學習創意從教室向外延伸到各個角落。

此外，群英樓外牆的馬賽克磚與周遭樹木呼應，將校園建築與自然環境巧妙融合，遠遠望去宛如一整片森林。

龍山國小老師林冠雯指出，以前群英樓相當老舊，校舍間也沒有連通，下雨天時到別棟校舍上課非常不方便，新校舍可以1次解決老舊、不安全的校舍問題。

六年級學生洪子蓉也說，大家都很期待新校舍內的圖書館，以前圖書館較小，根本放不下所有書，非常期待又新又大的圖書館。

市府表示，龍山國小群英樓工程目前已進入裝修程序，逐步進行防水及景觀工程，預計今年暑假期間完工，110學年度新學期開始，提供師生教學、行政及閱讀、展演展覽、圖書館和藝文空間多元且兼具美學的空間。

(中時 )