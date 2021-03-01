李倚瑄（左前3）就讀大學航空服務相關科系，課餘時間也熱中參與各類公益服務活動，目前是「新住民二代親善大使團」成員。

移民署台北市服務站邀請新住民二代子女李倚瑄，分享兒時於湖南的成長回憶，也向在場的新住民朋友分享湖南的特色及飲食習慣。台北市服務站2月23日舉辦，家庭教育課程，透過「抓住春節的尾巴：手作燈籠」活動，讓母親來自湖南的新住民李倚瑄介紹家鄉味。

李倚瑄指出，湖南最著名的就是臘肉，臘肉製作主要步驟為醃製、風乾，過程工序繁複，也很費時，但是每家每戶都有自己獨特的風味，母親雖在台灣已生活多年，年節期間也會自己製作臘肉，做為年節必備佳餚。

就讀大學航空服務相關科系的李倚瑄，從國小4年級開始，便在母親及親友的支持下，參與伊甸基金會的各項培力活動，利用新住民子女的多元文化優勢及成長經歷，協助更多新住民的下一代增進對自身的認同感。

李說，湖南人嗜辣的飲食文化，笑說「四川人不怕辣、貴州人怕不辣、湖南人辣不怕」，今年春節與母親的團圓飯裡，就有一道剁椒魚，還有自製的湖南臘肉、罈子菜等，簡單的菜餚將母親的思鄉之情表露無遺。

服務站主任蘇慧雯表示，服務站為新住民提供的家庭教育課程，是為協助初次入境的新住民更快速融入台灣的生活，並提供相關法律諮詢，讓新住民更能簡單清楚的了解在台生活的權益，另移民署為提供新住民及其子女適當關懷扶助及獎勵。

(中時 )