桌球界神仙眷侶江宏傑、福原愛近日頻被傳婚變，儘管福原愛發文為老公慶生、江宏傑出面駁斥婚變謠言，但小倆口的婚姻關係仍不斷被揣測，讓資深藝人曹西平今（1日）清晨忍不住發文為江宏傑、福原愛抱不平：「為什麼都不多一點祝福，一直不段詛咒人家離婚」，曹西平也指出，江宏傑、福原愛甜蜜得很自然「很可愛、真實」，他希望夫妻倆能一直幸福下去，不要被酸民唱衰婚姻。

曹西平今清晨在臉書發文就開轟：「為什麼都不多一點祝福，一直不段詛咒人家離婚了，真的關你們大家什麼屁事，吃飽沒事幹啊」，曹西平認為，維持異國婚姻本來就很辛苦，要適應對方的文化、生活習慣，以及雙方家長的想法和做法。

曹西平臉書全文。（圖／取材自曹西平的粉絲愛團 臉書）

無奈江宏傑、福原愛近期卻頻被指婚變，讓曹西平沒好氣地說：「就算小倆口沒事情，也被你們大家說得好像有事情發生一樣，很多人真的好會看圖說故事，巴不得人家離婚或是分手」曹西平不禁反問：「你們到底存著是什麼心態？」

曹西平也指出，江宏傑、福原愛的互動很真實、很可愛「沒有讓人感覺不舒服，很自然的甜蜜、很自然的呈現自己的情緒，一點都不做作」，曹西平呼籲外界要多點祝福，同時，他也向江宏傑、福原愛喊話：「不要讓這些爛嘴巴的人，破壞了你們的婚姻，為了孩子速速（泰文意思加油）」。

為什麼都不多ㄧ點祝福 ㄧ直不段詛咒人家離婚了 真的關你們大家什麼屁事 吃飽沒事幹啊 異國婚姻本來就是維持很辛苦了 不斷要去適應對方的文化跟生活習慣 還有雙方家長的想法跟做法 親朋好友的七嘴八舌 再加上這些無聊的酸民加油添錯 天馬行空的亂猜測... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年2月28日 星期日

(中時新聞網)