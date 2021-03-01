高鐵公7公園基本設計示意圖。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科推動「3年投入2億元改造22座特色公園」，讓孩子擁有遊戲權，預計年底完成7座特色公園，竹北市第一波將施作4座公園，設計圖日前做線上公展，縣府歡迎民眾上「五色鳥飛閱公園FB」，發表意見給設計團隊參考。

楊文科表示，為設計更貼近民眾需求的22座特色公園，去年舉辦8場工作坊，讓關心公園議題的民眾都能表達想法，使建築與景觀設計團隊廣納不同年齡層和族群的意見，期成功打造新竹縣「好玩的公園就在我家」藍圖！

產發處表示，辦理竹北工作坊時觀察發現，孩子們大膽以寶特瓶和回收材料，製作高聳的高塔、滑梯等遊具雛形，設計團隊因此以學齡前兒童活潑和愛冒險特性，及根據民眾回饋意見做設計。

在竹北高鐵都市計畫區內的高鐵公7、高鐵兒4特色公園，將以童話故事「傑克與魔豆」為概念啟發，將適合攀爬的「藤蔓」作為整體規畫構想，設置「巨人獵逃」、「巨人城堡遊戲塔」等裝置，打造充滿特色的公園設施。

在斗崙都市計畫區的公兒9公園，利用公園原有「鳳凰木意象」，打造鳳凰造型特色滑梯，在新崙里的公24（興隆）公園，以在地原有地景，規畫多個自然地景遊具，讓學齡前兒童到樂齡族都能開心使用，滿足在地民眾需求。

除了22座特色公園外，縣府也打造各年齡層共樂的「全齡化公園」，在AI智慧園區北側近2公頃公園用地，打造竹北首座「共融式公園」，規畫7大類遊具設施，並兼具滯洪、生態調節、景觀、休憩等功能，預計年中前開放。

在光明商圈停6停車場上方的兒十公園重新改造，設置地形體驗遊戲區、探索活動遊戲區和體健設施區，設置多個無障礙遊戲設施，預計明年6月與停車場一同完工。

(中時 )