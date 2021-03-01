農曆年後為轉職旺季，今年適逢新冠疫情衝擊，許多上班族在疫情變動下載浮載沉，有的不滿公司待遇、有的甚至拿嘸年終獎金，新北市年後離職人數創下歷年新高；新北市勞工局表示，3月起周周在各區舉辦聯合徵才活動，最大場將於17日在淡江大學登場，力邀百家企業參與，提供超過3124個工作機會，力拚媒合。

新北市就業服務處分析，每年農曆年後都是轉職旺季，去年3月因新冠疫情剛爆發，各產業前景不明，許多人儘管不滿公司待遇，仍不敢貿然離職或轉職，轉職意願低靡，反倒是今年開始疫情復甦，許多去年就開始觀望者，在一片低氣壓中，毅然決定加入轉職行列，今年年後轉職人潮較往年增加2成多，比例創新高。

勞工局表示，因應龐大轉職潮，新北市3月起周周舉辦聯合徵才活動，縮短民眾待業週期，包括3／2（二）樹林就業服務台、3／9（二）板橋就業服務站、3／11（四）汐止區公所、3／17（三）淡江大學、3／24（三）輔仁大學及3／29（一）板橋就業服務站，歡迎有求職或轉職需求民眾踴躍參加。

其中，適逢國旅爆發，民生服務業、旅宿餐飲業積極擴張人才需求，為目前職缺數最多產業，釋出近3000個職缺，其次是資訊科技業，雖遇疫情逆境中仍有穩定表現，釋出近1400個工作機會，平均起薪有3萬2000元以上，還有超過5萬元的工程師職缺；另完全不需經驗的職缺有超過4000個、學歷不拘則有500個工作機會。

勞工局長陳瑞嘉指出，今年最大場就業博覽會將在3月17日於淡江大學登場，力邀請信邦電子、上銀科技、穩懋半導體股份有限公司、晶華國際酒店、鼎泰豐、海底撈及深受年輕人歡迎電商網站蝦皮娛樂等94家企業共襄盛舉，提供超過3124個工作機會，盼協助畢業生順利接軌職場。

(中時 )