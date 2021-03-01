黃利安作品「加拿大洛磯山脈三兄弟」。（葫蘆墩文化中心提供／陳淑娥台中傳真）

身障藝術家黃利安經歷車禍、癌症雙重打擊，藉藝術繪畫療癒身心、走出生命幽谷，黃利安個展即日起於葫蘆墩文化中心登場，以風景山水、鄉村靜物等為題材，歡迎喜好藝術的民眾來一場知性饗宴。

黃利安畢業於東海大學美術系研究所，辦理個展20餘次，創辦台中市身心障礙藝術發展協會並成立油畫藝術工作室，協助身心障礙人士以繪畫轉移內心壓力走出陰霾、自我成長，分享自己繪畫自我療癒漫長經驗，鼓勵身處逆境的人，活出燦爛美麗的人生。

個展作品「天界菩薩的心世界」，如觀世音菩薩飛翔天界間俯看大地，藍天白雲映照在海洋大河中飄流，山間小島的繁盛光景，讓人嚮往、心靈歡暢；「庇佑」跳脫一般傳統的宗教神祇形貌，水果和供品表達生命能量，形塑神靈護佑人類大地的意涵。

自畫像「我沒有食道了」，作者真實剖析並坦然面對歷經食道癌手術，車禍開刀的生命磨難痕跡；入選中部美展的「加拿大洛磯山脈三兄弟」，三棵雄壯的大樹巍然聳立路邊，對比旁邊遍地落葉的小樹綠叢，秀麗壯觀的景色震撼人心，展現團結共存的生命力道。

(中時 )