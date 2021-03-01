湖內警方日前偵辦一件毒品案，同時發現吳姓嫌犯持有非法改造槍枝，警方共起出非制式手槍6枝、子彈70顆、改造槍管20枝、武士刀4把、改造工具一批、海洛因、安非他命、K他命，及一粒眠等毒品。

湖內警分局路竹分駐所於去年12月28日偵辦販毒案，經專案小組努力，積極向上溯源，分析各項情資，鎖定居無定所、四處流竄的王姓販毒藥頭王，並報請橋頭地檢署檢察官陳靜宜指揮偵辦。

專案小組歷經2月餘追蹤、蒐證，向橋頭地檢署、橋頭地院聲准拘票、搜索票，由所長蔡佳霖率同專案小組成員於2月24日分持核發搜索票3張，前往高雄市楠梓區藍昌路將王嫌查緝到案，並帶同前往前鎮區崗山中街160巷某號查獲張姓與、郭姓等2名藥腳，另破獲吳嫌非法持有槍械，並私自設置小型改造槍械工廠。

警方詢後，全案以涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送橋頭地檢署偵辦。

此外，對於高雄市自1月份迄今，重大刑案發生件數居六都之冠，警方說，治安工作是持續、全面性的，雖迅速偵破暴力犯罪，對其他如竊盜犯罪也是全力防制，統計今年1月1日至2月21日，高雄市發生之竊盜案件則是比去年同期減少，屬六都第3，是朝進步的方向。

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(中時 )