想要趁著連假最後一天出遊賞花的民眾，也可透過「公園新花樣」粉絲專頁掌握人潮燈號。（摘自公園新花漾粉絲專頁）

今天是228連假最後一天，台北市士林官邸鬱金香展開園就湧入大批賞花人潮，北市府也緊急發布「紅燈警示」，呼籲民眾暫緩前往士林官邸，想要趁著連假最後一天出遊賞花的民眾，也可透過「公園新花樣」粉絲專頁掌握人潮燈號，提醒民眾如已呈現紅燈警示，建議暫緩到現場。

因疫情無法出國，民眾選擇到國內景點旅遊，北市除了士林官邸賞花人潮爆滿外，陽明山公園、台北市立動物園等景點，也出現滿滿的人潮，民眾把握機會趁著連假一天出遊，北市公園處也統計，昨參觀人次約36000人，今早8點30分就湧入大批賞花人潮，已加派工作人員在現場舉牌引導。

北市府也建議，士林官邸鬱金香展人潮眾多已呈現紅色燈號，建議民眾暫緩前往，而北投三層崎公園為綠燈，民眾可改至北投三層崎公園賞花；北市觀傳局表示，民眾可透過「公園新花漾」掌握賞花人流，分別在上午10點至11點和下午1點至3點每小時發送人潮燈號。

此外，親子最愛去的台北市立動物園也在連假出現人山人海的景象，台北市立動物園指出，截至今天中午12點為止，入園人數為9586人，而昨天總入園人數為3萬485人。

北捷指出，新兒童樂園的部分截至今天下午1點入園人次約為5000人，今年連假截至目前為止入園總人數達到2萬5千人，超過去年同期連假總人數2萬1千人。

(中時 )