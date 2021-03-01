民眾參觀華夏書畫協會聯展。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

葉春福介紹作品《賢良淑德孕香》。（港區藝術中心提供／陳淑娥台中傳真）

「台中市華夏書畫協會2021年會員聯展」即日起至3月28日止，在台中市港區藝術中心中央畫廊展出，包括膠彩、書法、花鳥、山水、人物、走獸、翎毛等多樣精心創作的作品共92件，歡迎民眾共襄盛舉。

港區藝術中心表示華夏書畫協會成立於2002年，協會以提倡並推展全民書畫展覽暨研習為志，並以發揚國粹復興中華文化為宗旨。目前會員有150人，老、中、青皆有。

協會在創會長陳華的帶領下，以傳統水墨渲染，融合西洋素描與光影技法，呈現當代水墨新風貌，讓會員在全國各項美展競賽中，均有傑出表現。

畫會總幹事蔡淑貞的作品《紛葩爛漫》，描繪繽紛盛開的寶蓮花上鳥兒棲息對話映出萬物繁盛的情景；退休後才開始習畫的葉春福，其作品《賢良淑德孕香》的畫面上有一妙齡女子挺著孕肚期待小孩的到來，描繪天下的媽媽都是偉大的。

華夏書畫協會每年定期舉辦會員聯展，會員們互相觀摩，共同以提升書畫藝術為目的，本次展覽內容豐富且深具水準，歡迎各界藝術同好蒞臨欣賞。

(中時 )