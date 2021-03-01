行政院長蘇貞昌堅持以「武漢肺炎」來稱呼新冠肺炎，不斷被批評是歧視、羞辱，國民黨革實院長羅智強也以NBA發展聯盟(G聯盟)聖克魯斯勇士台裔球員林書豪為例，砲轟蘇貞昌「丟盡台灣人的臉」，要他和被歧視的亞裔人士解釋，「看他們聽不聽得下去」。

蘇貞昌上周五在立法院答詢時表示，他稱呼「武漢肺炎」而不改口「新冠肺炎」，是只有防疫，沒有政治、歧視和侮辱，如日本腦炎、德國麻疹、香港腳等也是這樣稱呼。對此，羅智強在臉書上舉2020年林書豪所言，「別用武漢肺炎稱新冠病毒很難嗎？」

林書豪日前在場上，又遭攻擊「新冠病毒」，林書豪因此站出來揭發G聯盟內部的種族霸凌，且把捍衛亞裔美國人的決心涵蓋到全美的範圍，G聯盟上月27日也下令調查誰辱罵林書豪「新冠病毒」。

羅智強在臉書上表示，去年林書豪說，「別用武漢肺炎稱新冠病毒很難嗎？」結果遭到綠營大出征，但蘇貞昌至今態度仍十分強硬，聲稱就是要說武漢肺炎。

羅智強指出，即便美國新總統拜登要求美國聯邦政府各機關，不得再用中國病毒等冠予地別的歧視性稱呼，必須用新冠病毒，蘇貞昌還是強悍的說就是要用武漢肺炎。當林書豪在美國受到歧視，蘇貞昌不妨去跟美國被歧視的亞裔人士說，稱「武漢肺炎」不是歧視，看他們聽不聽得下去？「支持林書豪我＋1，蘇貞昌丟盡台灣人的臉」。

網友紛紛留言回應，「原諒一個沒文化的人，牠連四尾土龍都敢在立法院胡眼言亂雨希望牠快結業」、「這位先生明明長的像大蕃薯，卻自己覺得長的像白人」、「凡事用政治意識型態考量真的對國家對人民有益處嗎？了然啊！」、「不意外，炒作族群對立不就是綠營專長」。

(中時 )