康姓傳播妹不滿她向男客追酒時，遭林姓傳播妹勸阻，嗆林女「干妳屁事」，並作勢攻擊，林女不爽與姊妹淘、康女互擲冰塊、啤酒罐攻擊對方，進而大打出手，一時間高跟鞋猛踹、拳腳齊飛，令一旁的男客看傻了眼，事後3女均受傷報警提告對方。台北地院依傷害罪各判3女拘役40天，緩刑2年確定。

檢方調查，康姓、林姓3名女子均為傳播公關小姐，2019年12月31日凌晨4時許，3人被點檯到北市萬華區星聚點KTV西門店包廂內，與男客飲酒作樂。康女因不停向男客追酒，林女看不下去，出言勸阻，卻遭康女反嗆：「我又不是灌妳，干妳屁事！」，並作勢要攻擊林。

林女見狀，怒不可遏，立即由冰桶內抓取冰塊丟向康女，康女亦不甘示弱，回扔啤酒罐，林女則與另名林姓傳播小姐，拿起塑膠酒杯砸向康女，康即與林女扭打成一團，林女不敵，遭康壓制在地，以高跟鞋猛踹林女腹部。

另名林姓傳播妹見姊妹淘遭康女挨打，上前助拳，與康女發生拉扯、扭打，3女一團混戰後，3女頭部、臉部、腹部等多處受傷，報警提告對方傷害。台北地院依傷害罪各判3女拘役40天，得易科罰金4萬元。

3女及檢方均提上訴，3女請求緩刑，台北地院合議庭駁回上訴，但審酌2名林姓女子各已賠償康女2萬5000元，判決3女各拘役40天，均緩刑2年確定。

(中時 )