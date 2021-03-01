據新北市景點人潮儀表板最新資訊，部分景點人潮多，截至目前，十分瀑布前停車場、九份隔頂停車場、鶯歌永吉公園停車場、瑞芳金瓜石勸濟堂停車場與烏來立體停車場啟動管制。

新北市政府觀光旅遊局表示，這些停車場啟動第一階段停車一出一進管制措施，如果人車潮已眾多，啟動第二階段管制，不建議再前往；如果人車飽和封閉，達第三階段管制，將禁人車進入。

此外，新北市長侯友宜上午前往新北交控中心了解交通狀況。

侯友宜表示，許多民眾利用二二八連續假期外出遊玩，烏來區、林口區、猴硐、瑞芳區、九份、平溪區、碧潭、鶯歌區及淡水區等前2天過多車流及人潮，啟動管制措施，提醒民眾出遊前務必查看人潮儀表板，避免前往車流、人潮擁擠地點。

他說，連續假期期間，台64、台65快速道路及國道5號等匝道口交通壅塞，午後將有更多出遊民眾陸續北返工作崗位，部分路段及匝道口可能出現回堵壅塞，提醒民眾及早因應。

(中央社)