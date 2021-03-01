珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，今晨前往大潭藻礁G2海岸時遭中油駐警擋下，但一旁釣客得登記進入，阻擋行為已經剝奪親近海岸權利。中油指出，會再了解相關情況。

中油發言人張瑞宗表示，第三天然氣接收站由中油推動執行，在海岸保護上訂定相關管理辦法，任何民眾、環保團體或學術研究機構要進入G1及G2藻礁區域，都有一定作業程序，只要符合規定，在一定限度下會開放進入。

對於潘忠政指稱遭駐警擋下但其他釣客登記後就能進入藻礁G2區，張瑞宗指出，會再了解相關情況，若行為違反管理辦法，會再檢討。

潘忠政表示，今天清晨原本陪同公投連署工作小組的夥伴希望進入大潭藻礁G2海岸，但遭駐警保全制止不得進入。

潘忠政解釋，大潭藻礁G2海岸雖是管制區，但除了管制期間外，平常日得以登記方式進入，過去一直來都是這樣運作；所謂管制期，是中油規定的農曆初一、十六，再加上這兩個日子的前後1天，每個月一共6天。

潘忠政指出，今天是農曆十八，原本是可以進入的日子但遭擋下；就在一行人遭拒絕進入的同時，卻看著幾名釣客揹著釣具在登記簿上填寫簡單資料、領取識別牌，然後大大方方地走進藻礁區。

經現場交涉，潘忠政轉述，駐警僅表示是上級指示，但提不出任何規定文件，是交班同仁口頭交代；最後仍不得進入G2海岸，一行人只得轉往北邊的白玉藻礁。

潘忠政指出，上週也曾陪同記者前往此區，當時同樣也是登記進入；但在離開時被駐警告知上層交代，以後不准進入，包含平常日也不行。

潘忠政向中央社記者表示，「不知道中油在害怕什麼」，藻礁是台灣的財產，中油的行為已經剝奪人民親近海岸權利。

(中央社)