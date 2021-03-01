毫無懸念地，美國新一輪1.9兆美元紓困法案已於週六在眾議院表決通過，議程正式邁向最後一步。按照立法流程，法案本周將在參議院進行表決。

但真正讓市場屏息的也正是這最後一役。眾議院的投票無疑凸顯兩黨分歧之深——提案遭到所有共和黨人的反對；而不同於眾議院中民主黨以221:211比例佔據優勢，參議院兩黨勢均力敵（50:50），使得最終結果難以預料。

按照一般程序，紓困方案需要獲得超級多數票（即60票）才能通過，但民主黨人打算利用預算和解程序（51票通過）繞過共和黨人的反對，由參議院議長副總統賀錦麗（Kalala Harris）投下關鍵一票通過方案。

不過使用和解程序的前提是，法案必須得到削減。

參議院一位重要官員警告稱，眾議院通過的紓困法案事實上有違和解規則，使其極易受到共和黨人的挑戰，可能需要對該法案進行更多修改。美國國會預算辦公室此前表示，目前方案成本略高於參眾兩院此前設定的1.889兆美元2021財年赤字規模上限。

紓困法案中，分歧最大的是上調最低工資至15美元/小時的條款，即便在民主黨內部也存在爭議。拜登提高最低工資法案的具體實施計劃包括：在2021年將最低工資提升至9.5美元/時，並於2025年達到15美元/時。此後，最低工資標準將與工資中間值掛鉤。

進步派議員傾向於支持該條款，他們上週五警告稱，如果取消加薪條款，可能不會投票支持紓困計劃。但Joe Manchin III和Kyrsten Sinema兩位溫和派系議員希望保持參議院的60票規則，並反對大幅上調最低工資的條款。

共和黨方面也有自己版本的最低工資法案。部分共和黨參議員提議將時薪提高到每小時10美元。但該法案包含一項條款，該條款將要求所有僱主驗證僱員身份（E-Verify），以確保 「合法授權的工人」才能獲得漲薪，這將遭到民主黨方面的強烈反對。

本週四，參議院負責詮釋議事章程的獨立仲裁員已作出裁定，民主黨人不能將每小時15美元的最低工資納入規模1.9兆美元的新冠救濟方案。但民主黨表示不會放棄，將力求最低工資的增加獲得參議院多數票的支持。

與此同時，法案在用於填補州和地方預算缺口的資助金、針對貧困家庭的稅收優惠政策等方面也存在爭議。

如果最後真的要修改提案，由於3月14日，疫情所導致失業時間最長工人的失業救濟金就將失效，這意味著民主黨只有兩周時間在參議院完成這項工作，然後重新提交給眾議院和拜登的辦公桌。參議院的民主黨議員們正利用這個週末，探討拯救最低工資條款的可能方案。

不過對於美國總統拜登，紐約時報分析稱，其面臨的挑戰將是，在共和黨人一致反對的情況下，將兩黨團結在一起，確保至少能通過一項法案。

白宮官員認為，該法案將在疫情期間為美國經濟提供緩衝，並在全面復甦後為其注入強勁動力。拜登週六在白宮表示：「我們沒有時間可以浪費，需要立刻果斷、大膽地採取行動，這樣我們才可以最終戰勝病毒。」

此前拜登已經公開承認，工資增長可能不會包括在法案之內，並表示他無論如何都會簽署紓困方案。白宮經濟官員稱，即使像法案所要求的那樣，先在今年將工資提高到9.50美元，也會提振低工人收入和支出，幫助推動經濟成長。

代表總統拜登的白宮幕僚長Klain則表示，如果15美元的最低工資被排除，將找到其他解決方法。民主黨人已經開始起草替代方案——包括對支付低時薪的大公司的稅收處罰——這些方案符合參議院的規定，並能達到類似的目標。

包括多數黨領袖、紐約州參議員舒默(Chuck Schumer)在內的民主黨高層，正在考慮是否可以加入一項修正案，對向工人支付時薪低於15美元的公司進行懲罰。

民主黨領導人表示，他們將找到一個中間立場，使經濟紓困計劃得以推進。

加州眾議院議長、民主黨人斐洛西(Nancy Pelosi)週五在新聞發佈會上表示，「我們在黨內有一個共識，那就是我們是在為美國人民服務」，被問及民主黨是否最終能夠在不包括最低工資條款的情況下通過立法時，她說，「絕對可以」。

據紐約時報，民主黨人可能準備對法案進行進一步修訂，包括改變對低收入家庭的稅收抵免幅度，他們可能還會削減撥給州、地方政府的3500億美元，或者改變撥款方式。

(中時新聞網)