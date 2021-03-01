「台灣府儒考棚」建築構造極具特色。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

百年歷史的台中市定古蹟「台灣府儒考棚」年久失修，市府投入7仟萬餘元修復，預計今年3月對外開放。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

百年歷史的台中市定古蹟「台灣府儒考棚」，不但是中市僅存的清領時期建築遺構，也是國內僅存的清代考棚建物。因年久失修，市府投入7仟萬餘元修復，預計今年3月底對外開放。台中市文化局1日表示，考棚將華麗轉身成為「生活風格場域」，融合咖啡飲食空間、藝文展覽、品牌進駐及分享藝文旅遊資訊等功能。

台中市文化局指出，清光緒11年台灣建省，劉銘傳為首任巡撫，台中市為台灣省城所在地，考棚原規劃讓全台考生參加鄉試，因省會移到台北，考棚於清光緒18年（1892年）興建完成後，未能真正作為省城考場使用，考棚建築是中市僅存的清領時期建築遺構，尺度、工法及用材都極罕見，是目前國內僅存的清代考棚建物。

文化局表示，因周邊全新規劃，且附近建物近年加蓋，考棚逐漸被遺忘，直到1990年代初期由李乾朗及賴志彰等學者公開撰文闡述重要性，於2016年指定為市定古蹟，列入文化資產保護，2019年完成調查研究暨修復計畫後，才逐步揭開神秘面紗。

文化局指出，雖考棚遺構曾搬遷，導致僅剩局部建築結構，但整體仍保留傳統木棟架「抬樑式」及「穿斗式」構架系統。市府爭取中央補助經費，並編列配合款，共投入7千萬餘元展開修復工程，透過新舊工法互相搭配以鋼棚架保護清代暨有屋架結構，設計理念結合整體環境，完工後連通週邊道路，形成開放空間，採自然通風及採光。

(中時 )