空氣品質淨化區選在掩埋場復育地栽植喬木。（謝明俊攝）

苗栗縣政府近年努力推動空氣品質淨化區，透過喬木種植，將裸露的空地或是掩埋場復育地等，進行綠化，除可改善空氣品質外，也能提供民眾休憩活動空間，去年1年中有10個單位參與認養，認養面積達17公頃，今年，將再持續開放認養，希望有意參與的社區或企業踴躍參加。

苗栗縣政府環保局表示，苗栗縣空氣品質淨化區共有70處，面積總計約41.7公頃，為維持空氣品質淨化區功能及提供民眾休憩活動空間，須持續執行淨化區維護管理，包含維護基地內環境整潔、植物生長及整體視覺等。

環保局指出，去年參與縣內淨化區認養單位共計10家，協助認養10處空氣品質淨化區，認養面積達17公頃，佔淨化區總面積約40.5％，其中，企業及社區認養維護成果，也獲得環保署表揚與肯定，環保局也感謝企業團體、里長及社區志義工的努力，在愛鄉護土的心意下，才能有美麗的成果。

環保局說，目前認養基地的維護單位大多是村里辦公室及社區志工隊等單位兼任，環保局歡迎縣內企業單位一同加入認養行列，協助提供空品淨化區維護管理工作所需資源，並可增進企業形象，也歡迎企業團體與社區志工共同認養，有錢出錢，有力出力，共同展現環境友善力，維護淨化區功能，達到淨化空氣與環境美化的目的。

(中時 )