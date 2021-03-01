炎亞綸演出國際規格類型影集《我願意》。（絡思本娛樂製作公司提供）

由絡思本娛樂製作公司製作、金鐘編劇吳洛纓、億萬票房導演姜瑞智共同執導的邪教犯罪影集《我願意》1日同時公布前導海報與雙男主角之一由炎亞綸飾演。炎亞綸為更貼近角色與演員身份面貌，宣布將以本名「吳庚霖」作為日後演員使用的名字，他透露：「吳庚霖是自己從小被叫大的名字，所有生長到現在所經歷的感受，都是在這個名字生活之下而發生，比起藝名炎亞綸，本名觸碰到我內心層面的面積更大且更深。」

炎亞綸坦言想要回歸沒有被包裝過，被保護過頭的自己，期許藉由使用本名這件事，打開內心的渠道，進而產生更多連結。他在戲裡將放下大明星身段：「想用皮膚去接觸這個角色，觸碰角色每個神經。」

這是炎亞綸首次演出國際規格的類型影集，這也是他時隔8年與製作人徐志怡及導演吳洛纓再次合作。製作單位認為，炎亞綸是少數會關注各種層次與面向的藝人，炎亞綸在劇中飾演人氣巨星，將有如「英雄旅程」般洗盡鉛華。

邪教犯罪影集《我願意》是台灣首見的影集類題材，本劇導演與編劇吳洛纓取材自國內外真實案例，旨在探討心靈成長團體混雜新興宗教所形成的「組織」，如何利用人心的脆弱獲取個人利益，並揭開操弄與被操弄者的心理狀態。放眼全球，以宗教為題材的影視作品是近年的熱門議題，如：2019韓國電影票房前十《娑婆訶》與邪教韓劇經典代表作《救救我》，以及被譽為是最狂邪教紀錄片的《異狂國度》，均在該年度吸引觀眾眼球，並創下高流量與話題。

炎亞綸在閱讀劇本時相當興奮也害怕，認為該角與劇中的世界觀抽離，習慣塞滿日程，透過忙碌工作來展現自我價值，卻忘了用真實情感去明瞭各種情誼，好像其餘的自己不被他人喜歡，「跟四、五年前的我滿像的，讓我看到了那個充滿刺的自己，並且有點害怕，以為角色在寫那個時期的自己。」

在最新公布的前導海報中，只見一群婀娜多姿的女性身穿著白紗，左右兩旁有許多信眾，像是景仰般地對惡魔進行跪拜，讓人不寒而慄。製作人徐志怡透露，「我願意聽起來像浪漫愛情故事，但劇中的我願意代表若要獲得幸福，你願意用多少代價與惡魔交換。」《我願意》預計於三月初開鏡，今年年底播出，並已獲選108年度文化部超高畫質補助，與入選109年度金馬創投會議與文策院創意內容大會。

此外，導演姜瑞智近期執導國片《角頭－浪流連》上映14天就破億，《我願意》將是他2021執導新作，他在電影宣傳忙碌行程中，抓緊空檔參與該劇前置，盼能將破億票房好喜氣，加持在新作當中。

炎亞綸從影集《我願意》開始，演員身分將改回本名。（絡思本娛樂製作公司提供）

邪教犯罪影集《我願意》《我願意》前導海報讓人不寒而慄。（絡思本娛樂製作公司提供）

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