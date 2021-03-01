民眾黨發言人楊寶楨今日表示，台灣官方至今仍對緬甸政情不發一語。而對照去年以來挺香港民主，民進黨政府的大小眼令人不解，身為執政黨的民進黨，應對緬甸政情做出相關回應和因應。

楊寶楨說，昨日緬甸軍方開槍鎮壓抗議民眾，造成18人死亡，30人受傷，緬甸軍方應思考，為何能在民主國家中扮演沒收選舉結果的角色？

楊寶楨指出，自今年2月1日以來，緬甸軍方以選舉舞弊為由，國務資政翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）、總統溫敏（Win Myint）與全民盟高層遭到軟禁或逮捕。此舉引發的政治風暴越演越烈，緬甸人民大規模的抗議日甚一日。

楊寶楨說，此事也可照見台灣真實的國際外交處境：民進黨對東南亞的鄰居國家，實在太不了解，除了台商與台僑，也就再無關懷的施力點。

楊寶楨表示，對於推動新南向政策多年的民進黨政府而言，毫無所悉的狀況尤其諷刺，希望朝野盡快一同面對東南亞政情，做出因應國際局勢變動的方案。

(中時 )