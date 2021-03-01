台灣再創奇蹟，在全球疫情中，持續藝術展演進行式，台新銀行文化藝術基金會藝術獎全年度觀察、提名未停歇，第19屆提名數更超越去年的95件達108件，並公布15組入圍名單，顯示疫情雖然影響移動和旅行，創作熱能甚至跨國合作能量的迸發。

台新銀行文化藝術基金會表示，經歷2020上半年表演藝術因疫情影響幾近停滯後，台灣在嚴密有效的調控下，奇蹟式的成為全球例外的「正常生活」安全之島，藝術展演持續推進，2020上半年延期效應讓下半年展演活動達到高峰。

第19屆台新藝術獎經9位提名觀察人王柏偉、王寶祥、吳介祥、林育世、高俊宏、張啟豐、黃大旺、蔡佩桂、魏琬容全年度赴展演、書寫評論並獨立提名，2月下旬合議選出15組入圍作品，競逐「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元），及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

台新銀行文化藝術基金會指出，15組入圍作品規模各異，在媒介運用、空間處理、個人生命經驗與國族政治脈絡、跨國／文化合作、當代社會議題的討論上各有精彩地著墨與辯證。

入圍作品的特色分別在於結合出色的聲響表演與樂音配置，巧妙地運用與反轉非典型展演空間，模糊觀者與表演者的界線，透過跨文化／跨文本／跨國之製作開展別具一格的融域新創。或以個人藝術生涯／生命經驗／典藏作品出發，回望當年社會氛圍或現下國際政治之反思。

此外，作品觸及多項當代生活所面臨的社會議題，如失智與高齡社會、移工與新移民、多螢幕網路社會之下的圖像與訊息傳播，概念與創作手法均完整圓熟。

(工商 )