威廉（左起）、朵拉、邵昕及風田開心同框。（TVBS提供）

《食尚玩家熱血48小時》近日前進藝人開的餐廳，幫觀眾鑑定是否好吃，名單有唐從聖開的超潮雞排店、棒棒堂小煜的髮廊尬茶餐廳，還有邵昕的牛肉麵水餃。只見主持人風田嚴厲評斷牛肉麵湯頭，讓邵昕錄不下去起身走人，搭檔朵拉因此當場嚇哭，發生開播以來最大危機。

威廉、風田及朵拉一到唐從聖的雞排店，唐從聖便好客請吃多種炸物，威廉好奇問起唐從聖為何開店，唐從聖笑說：「演藝圈做久了體會到，做人辛苦、做雞容易。」談起雞排店經營兩年的心得，惹得眾人捧腹。接著威廉帶搭檔們到好友小煜的茶餐廳，邊走邊介紹：「這間店我很熟，老闆偏沒水準，而且他們生意很好，當初沒有入股真的是錯了。」小煜近日升格當新手爸爸，表示現在的生活是人生最累巔峰，威廉邊捏小煜胸部邊說：「你看他奶都消了。」朵拉自曝小時候是棒棒糖粉絲，最喜歡的成員是王子，慘遭威廉吃味嗆：「喜歡王子超俗。」

最後三人來到邵昕開的麵店，製作單位再次給出難題，要主持人品嘗後嫌食物味道奇怪，風田雖害怕卻也在喝了一口湯後表示味道奇特，邵昕聽聞怒說：「我覺得不太舒服，你們根本不尊重食材。」起身離開不錄了，朵拉驚嚇過度直接哭出來，邵昕則轉身拿出「你們被整啦！」的牌子，三人瞬間鬆了一口氣，並和邵昕相擁結束這場整人遊戲。

(中時 )