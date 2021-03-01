美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）再被爆出性騷擾年紀相差近40歲的年輕女下屬，詢問對方會否和老男人上床，他昨（28）日首度道歉，坦承部分行為沒有顧慮到他人、太過私人，強調自己愛開玩笑，絕對沒有不正當碰觸女下屬，更表示願意配合檢方調查。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）遭2名前女下屬指控性騷擾，他28日首度道歉，坦承部分行為沒有顧慮到他人，強調愛開玩笑，絕對沒有不正當碰觸女下屬。

綜合美聯社、《紐約郵報》（New York Post）報導，紐約州政府25歲前衛生政策顧問班奈特（Charlotte Bennett）日前向《紐約時報》（New York Times）透露，去年6月新冠肺炎疫情肆虐紐約期間，63歲的州長古莫竟詢問她的性生活，包括會不會和老男人上床，以及其他她認為古莫想和她上床的言詞。班奈特後續於2020年11月離職。

無獨有偶，古莫前助理、經濟發展顧問鮑藍（Lindsey Boylan）24日才揭露自己於2015到2018年在紐約州政府工作期間遭古莫性騷擾，控訴古莫強吻她，還提議玩脫衣撲克，甚至試圖要摸她的大腿。

紐約州長古莫（Andrew Cuomo）遭2名前女下屬指控性騷擾，包括強吻、詢問會不會和老男人上床等問題。

針對2名前下屬相繼出面指控性騷擾，古莫昨日首度坦承自己部分和女性的行為「可能沒有顧慮到他人或是太過私人」，並且對這些女性道歉。他發布聲明表示，「我現在了解到我的一些互動可能沒有顧慮到他人或是太過私人，一些我說過的話，以我的身份來看，會讓他人有其他感覺，但我本意不是這樣，我承認一些我說過的話被誤解成討人厭的調情，如果有人真的有這樣的感受，我真心感到抱歉。」

不過古莫也在聲明中強調從未對任何人進行過不適當的碰觸或是提議，強調工作時，自己有時候會開一些「自以為有趣的玩笑」，或是「以自己認為友善的方式戲弄別人」。

針對古莫撇清自己是在開玩笑的說法，紐約防性騷團體性騷擾工作小組（Sexual Harassment Working Group）成員弗拉基莫（Erica Vladimer）認為，古莫的聲明只是在卸責，讓受害者承擔責任，他說現在人們終於意識到古莫是多麼強大的施虐者。

作為全美最為人熟悉的州長，古莫現在面臨10年州長生涯中最嚴峻的挑戰，民主黨內也有人對他展開抨擊，古莫辦公室表示將會全力配合獨立檢察官的調查。

(中時新聞網)