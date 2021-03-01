社會競爭越來越激烈，許多父母都會把小孩送去才藝班，不過有網友認為有些才藝根本沒用，好奇詢問大家「小時候學什麼才藝最廢？」不料貼文一出，引起眾多過來人共鳴、熱烈討論，不少網友一致認同「珠心算」很廢，沒用但卻有一堆人學。

原PO在PTT發文指出，在他那個年代，每個人從小就被送去學一堆沒啥用的才藝，最好的是直接學英文，他覺得對未來幫助最多；有的人去學鋼琴或其他樂器，但是很多去學的也沒有要讀音樂系，所以就只是多會一個東西能秀而已。

原PO個人覺得，最廢的就是珠心算，學了以後他到現在都沒用到過，而且秀也秀不出來，只能撥空氣，他開玩笑說「人家以為你中風」，並好奇詢問還有沒有比珠心算更廢的才藝？

貼文一出引起眾多討論，網友紛紛回應「珠心算+1」、「書法」「直笛」、「象棋」、「直排輪」、「扯鈴」、「鋼琴」、「小提琴」、「跆拳道」；還有人說是英文，因為小學就學了，到現在還是一樣廢。其中珠心算及書法被最多人說沒用，甚至笑說，這年頭連算盤都很難找到了，家長還以為學那個數學就會變好。

有網友分析，學過書法的，寫字可能會好看一點，但珠算除了浪費時間，還有一堆寫不完的作業，曾經拿到珠算段位的，現在可能也能力全失了；此外，有人說扯鈴、直排輪至少當下還有運動到，但算珠算真的廢，難道把計算機當垃圾？

不過也有心算7段的網友透露，自覺一生受用，尤其是邏輯思考能力，而且平常買東西就用得到。有網友認為，珠算是動腦、書法練習集中，所謂的「才藝」，就是你會別人不會的，要說計算機可以代替珠算的話，也可以說學英文幹嘛？有翻譯機就好了。

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(中時新聞網)