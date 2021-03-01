苗栗家扶中心利用228連假，替弱勢家庭孩子舉辦AI機器人挑戰營。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心利用228連假，替弱勢家庭孩子舉辦AI機器人挑戰營。（苗栗家扶中心提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗家扶中心為了協助縣內經濟弱勢貧困家庭青少年，避免孩子們學習機會比別人少，利用228連假舉辦2天1夜的國中生挑戰營，請來AI專家來教授機器人課程，讓同學們從程式設計到機器人組裝，有機會學習最新科技知識。

苗栗家扶中心這次舉辦的挑戰營，是在2月27、28日維期兩天一夜，並且是首次融入基本教育課程綱要的科技領域，導入機器人學習課程。由家扶家友會伙伴張雲斌擔任講師，2位扶助碩士生也發揮所學返鄉回饋，一同帶領孩子們進入機器人的世界。

在2天的課程中，讓孩子們從程式設計、程式語言、程式邏輯等簡易型課程，到小組合作設計機器人組裝並完成任務，整個營隊融入AI課程及實作成品，讓學員除了學習科技相關知識，更培養互助合作及獨立思考能力。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴特別感謝竹南扶輪社多年來不間斷的關懷家扶青少年，持續挹注活動經費，協助辦理此次國中生挑戰營，嘉惠更多縣內經濟弱勢孩子，陪伴家扶孩子在學習中感受到社會的溫暖。

而苗栗家扶中心近來因部份寄養家庭期滿退出，需要招募新的寄養家庭，共需招募5個新的寄養家庭，資格包括：

1.年滿25歲以上、65歲以下

2.教育程度國中以上

3.有固定收入，足以維持家庭生活

4.家中有安全、足夠的家庭空間

招募說明會將訂在5月29日上午9點30分至11點30分，洽談地點在竹南鎮博愛街518號，家扶中心希望有愛心民眾踴躍前來應募，共同協助弱勢孩子。

(中時 )