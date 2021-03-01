新北市1名女子小芳（化名）去年3月遭姊姊男友在家中性侵，姊姊當下發現後怒斥男友「畜生！滾出去！」並極力安撫小芳；不料隔一天，姊姊聽完男友解釋後，竟認為是小芳主動勾引，最後還與男友結婚，她在法庭上辯稱當時是與小芳共同和男友交往，男方也辯稱是小芳先愛撫自己，2人進而性交，但法院最後不採信，判男子3年5個月徒刑，可上訴。

判決書指出，小芳的姊姊與男友去年3月借住小芳家裡，3人喝酒過後，男友竟趁半夜摸黑以手指性侵小芳；而小芳在睡夢中感到下體疼痛，驚醒後發現下身赤裸，向對方大喊「不要！」姊姊之後也驚醒，見狀痛罵男友「你在幹嘛」，並出手狂毆對方，怒吼說「你真的是畜生」、「我沒辦法跟你當家人，你現在滾出去！」

小芳姊姊當下先是安撫妹妹，並表示支持報警，可是當小芳要求存證時，姊姊卻一改原本態度說「有沒有其他處理方式？」「一個是我妹妹，一個是本來要結婚的人」；離譜的是，小芳姊姊隔日早上聽完男友的解釋，竟認為是小芳主動勾引，質疑妹妹「為什麼他說妳親了他」，之後更與男友結婚，讓小芳崩潰決定提告。

小芳姊姊在法庭上辯稱，當時她與妹妹同時與男友交往，因此是合意發生性行為；男子也辯說當晚是小芳先愛撫自己，他才忍不住也動手撫摸，進而發行性交；但法院認為，男子事後曾傳訊向小芳道歉，還匯了20萬賠償，而且小芳姊姊原本說曾斥責男友，之後又改口是情侶關係，前後說法不一，最後依強制性侵罪判處男子3年5個月徒刑，可上訴。

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(中時新聞網)