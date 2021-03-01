日本內閣廣報官（宣傳官）山田真貴子因接受首相菅義偉在衛星廣播相關公司服務的大兒子菅正剛等人招待，引發爭議請辭獲准，菅義偉今天對此致歉並表示深刻反省。

日本總務省11位官員接受菅正剛等人招待，引發未利益迴避爭議，日前已遭總務省給予減俸等程度不一的處分，連總務大臣武田良太也主動返還薪俸。

山田過去擔任總務審議官時，曾接受菅正剛服務的衛星廣播相關公司「東北新社」單次單人逾7萬日圓的餐飲招待，因為山田請辭前職務為特任官，並不在處分對象範圍內，請辭前曾表示將主動返還6成月薪。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉今天在國會備詢時說，山田昨天傍晚身體不適住院，他接獲報告得知山田在醫院向內閣官房副長官杉田和博表達辭意，「在這種狀況下，我判斷（山田請辭）也是情非得已」。

菅義偉說，「針對我的家人跟此事有關，結果造成公務員違反倫理法，我感到非常抱歉，要向全體國民深深致歉」。

他說，造成國民對行政單位信賴大幅下降的事態，「我必須深刻反省」。

日本時事通信社報導，山田請辭可說是因為接受招待，事實上的引咎辭職；菅義偉的危機處理可說又「慢半拍」，在野黨也提高批評力道。

山田今天本應列席眾議院預算委員會，但卻未出席。自民黨國會對策委員長森山裕，在國會內跟立憲民主黨國會對策委員長安住淳會談，說明山田將請辭。

安住會後受訪時說，菅義偉不在招待爭議發生的初期做出決斷，難道不是反過來造成大家對政治的不信任及對內閣的不信任嗎？

菅義偉一開始只希望山田返還部分薪資作為解決方案，力挺續留現職，但遭在野黨砲火猛攻後，不得不改變方向。

報導指出，菅義偉政府繼因應2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後，又在招待爭議處理上「慢半拍」，對政府帶來嚴重打擊。日本政府相關人士說，如果上週就讓山田請辭就好了。

日本富士新聞網報導，日本政府內部有聲音認為，菅義偉對此事做出判斷的時機可能太遲。日本政府相關人士說，「不趁傷口還不深時請辭，而是傷口已擴大到極限時才請辭」。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1100301

(中央社)