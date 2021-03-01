緬甸民選政府實質領袖翁山蘇姬2月1日在軍政府發動的政變中被拘捕後未再露面，今天才終於在法院視訊庭訊中現身，看起來健康狀態良好。但律師說，她在庭上又多一條指控罪名。

代表翁山蘇姬的律師敏敏索（Min Min Soe）告訴路透社，翁山蘇姬在視訊庭訊中要求與法律團隊會面；至於新增的指控，是依據緬甸殖民時代的刑法中一項禁止公布可能「引發恐懼或驚慌」、擾亂「大眾安寧」資訊的條文。

敏敏索還說，翁山蘇姬看上去健康狀態良好，可能瘦了一點。下一場庭訊日期定在3月15日。

緬甸軍政府先前已給翁山蘇姬安上兩項罪名，分別是在疫情期間舉辦造勢集會和違法進口無線對講機，國際社會普遍認為這兩項指控無足輕重。

法新社報導，緬甸軍政府的維安部隊昨天在4個城市朝無武裝的示威者開火；聯合國表示，有確切資訊顯示，至少18人死亡。

監督團體「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）估計，自政變以來，已有約30人死於鎮壓。

緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕75歲的翁山蘇姬和所屬政黨「全國民主聯盟」（NLD）許多高層，並宣稱去年11月大選存在舞弊，當時全民盟大獲全勝。軍方奪權引發數以十萬計民眾走上街頭，緬甸局勢自此陷入動盪，並終結了僅肇生10年的緬甸民主政治。

據報導，翁山蘇姬被關在首都奈比多，這座城市是軍方過去在獨裁統治期間所建，位置相對偏遠。

翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴法新社，他在今天排定的庭訊前，仍無法與翁山蘇姬講上話。今天的庭訊主要是準備庭。

金蒙紹表示，希望法院能正式核准他作為翁山蘇姬辯護律師的身分，「若不立即讓她有辯護律師…會對她十分不公」。

金蒙紹是老練的人權律師。他說，準備庭的重點放在審理程序安排，並訂出審理相關期程。（譯者：陳亦偉/核稿：曾依璇）1100301

(中央社)