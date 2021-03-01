黃蜂1日驚險以127-126在客場逆轉國王隊，雖然國王兵敗，但是射手希爾德(Buddy Hield)刷新了史上最快1000顆三分球的紀錄！希爾德此役三分球投15中8，在生涯第350場例行賽就達標千顆三分球，打破勇士後衛柯瑞(Stephen Curry)所保有的369場紀錄。

希爾德此戰開打前已經累積993顆三分球，創造新紀錄原本估計還要兩場左右，但他此戰在第一節就飆進5顆三分球，幫助球隊首節轟下39分，希爾德攻得全隊最高的30分，國王先發5人之中有4人得分上20分。無奈黃蜂火力同樣凶猛，大前鋒華盛頓(P.J. Washington)投23中15砍下42分，單場投進15球亦是他生涯新高。

末節開打時國王還以96比88領先，黃蜂「球弟」拉梅洛鮑爾(LaMelo Ball)連續攻擊得手，追到1分差。國王叫暫停之後成功守住領先直到終場前10秒，希爾德兩罰俱中領先2分，不料黃蜂蒙克(Malik Monk)在最後一波進攻直衝禁區上籃，不但得手還吸引國王霍姆斯(Richaun Holmes)犯規。

此時計時器只剩1.4秒，蒙克罰進最後一擊，以「再見加罰」擊敗國王。蒙克此戰7次外線出手全數落空，但他以致命切入精彩逆轉。拉梅洛鮑爾繳出24分、12助攻。

雖然希爾德很快就砍下1000顆三分球，他較晚進入NBA(在2016年24歲)，今年他已28歲，柯瑞在相同年紀時大約投進了1800顆三分球(柯瑞21歲進NBA)。希爾德本季外線命中率37%低於他生涯平均的40%，因為他每場出手增加到10次以上，破壞力相當驚人。

(中時新聞網)